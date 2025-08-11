Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin 597 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Temmuz 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 30 bin 597 TL olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan beslenme kalıbı ve İstatistik Kurumu’nun fiyat verileri üzerinden hazırlanan raporda, sağlıklı beslenme için yetişkin bir kadının aylık gıda harcamasının 7 bin 888,20 TL, yetişkin bir erkeğin 8 bin 222,70 TL, 15-19 yaş bir çocuğun 8 bin 727,60 TL ve 4-6 yaş bir çocuğun 5 bin 758,50 TL olduğu belirtildi.

Temmuz 2025’te ülkede enflasyonun yüzde 3,17, toplam hayat pahalılığı oranının ise yüzde 35,33 olduğu açıklandı. KTAMS, hayat pahalılığı oranlarının hâlen 2015 yılı tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan TÜFE sepeti üzerinden hesaplandığını, bu sepetin güncelliğini yitirdiğini belirterek, toplumsal tüketim alışkanlıklarını yansıtacak şekilde güncellenmesi gerektiğini vurguladı.