İskele Belediyesi’nde çocuklara yönelik yaz etkinlikleri

İskele Belediyesi’nin 12 Eylül’e kadar sürecek 7-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlediği Yaz Etkinlikleri, sanat dolu aktivitelerle minikler için düzenlendi.

İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen satranç eğitimleri, çocukların hem düşünerek hareket etme becerilerini hem de el-göz koordinasyonunu geliştiriyor.

Eğitmenler Ahmet Türeller, Serah Menteşe ve Damla Boşnak rehberliğinde verilen derslerde minikler, satranç taşlarını tanımayı ve oyunun temel kurallarını öğreniyor.

Ayrıca Belediyeden yapılan yazılı açıklama, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dans eğitimi, coşkulu ve keyifli anlara sahne oldu. Eğitmen Zeki Tuncelli rehberliğinde verilen eğitimlerde çocuklar, dans ederek hem eğlenmenin hem de öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.