Lefkoşa'da trafik kazası: Araç takla attı, 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’da Tuğra Uyanık (E-19), yönetimindeki KR 560 plakalı araçla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bordür taşlarına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Soruşturma devam ediyor.
