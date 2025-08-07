Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali cumartesi gecesi başlıyor

Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 9 Ağustos Cumartesi gecesi başlıyor.

Doğancı Kalkındırma Derneği'nin (DOKAD) yaptığı açıklamaya göre, 8’incisi yapılacak festival, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi ve Doğancı Kooperatif Kredi Şirketi’nin katkıları ile 9-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Açıklamada, cumartesi günü saat 18.30’da kortej yürüyüşüyle başlayacak olan festivalin açılısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Kaymakamı Cemal Orakçıoğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın konuşma yapacakları belirtildi.

Festival boyunca misafirlere ücretsiz tadımlık karpuz dağıtımı yapılacağı belirtilen açıklamada, ayrıca “para ile değil doya doya çocuklarımız eğlensin” sloganıyla sponsorlar tarafından finanse edilen oyun alanlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Festivalde, bölge ve ülke kültürünü temsil eden yiyecek, içecek, el işi, hediyelik eşya gibi ürünlerin sergileneceği stantların yanı sıra halk dansları ekibi, jimnastik gösterileri, jönglör gösterisi, led ışıklı dans show, ateş show, sihirbaz gösterileri ve benzeri etkinliklerin yer alacağı kaydedildi.

Festival’de cumartesi gecesi Ahmet Ced, pazar gecesi Grup Otantik ve pazartesi gecesi ise Eril Cambaz konserinin yapılacağı duyuruldu.