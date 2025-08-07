Lefke Şenlikleri başlıyor: Müzik, spor ve kültürle dolu 4 gün!

Lefke Şenlikleri 2025, 14–17 Ağustos tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle başlıyor. Cittaslow unvanına sahip Lefke’de düzenlenecek olan şenliklerde, konserlerden spor turnuvalarına, halk danslarından sahne gösterilerine kadar her yaştan katılımcıya hitap eden zengin bir program sunulacak.

Açılış 14 Ağustos’ta coşkulu korteyle başlıyor

Şenlikler, 14 Ağustos Perşembe günü saat 19:30’da Madenci Heykeli’nden başlayacak kortej yürüyüşüyle açılacak. Ardından Lefke Belediyesi Halk Dansları Gösterisi, Yedidalga Folklor Derneği ve DOKAD gösterileriyle kültürel renk katacak.

Gecenin finalinde ise Edip Akbayram & Volkan Konak anma gecesi kapsamında sahne alarak sevilen şarkılarını Lefke halkıyla buluşturacak.

Konserler Sürüyor: Ahmet Ced, Samida ve Murat Mermer

15 Ağustos Cuma akşamı Lefke Belediyesi Orkestrası, ardından Ersan Karaç ve Ahmet Ced konserleri müzikseverleri bekliyor.

16 Ağustos Cumartesi günü ise gün boyunca satranç, badminton ve cimnastik etkinlikleriyle devam eden şenlikler, akşam Samida konseri ile taçlanacak.

Final günü olan 17 Ağustos Pazar’da sabah 04:00’te Balon Balığı Yarışması, ardından Sporting Turnuvası ve Ayak Tenisi Turnuvası yapılacak. Gün, Lefke Kültür Sanat Derneği konseri ve Murat Mermer konseriyle sona erecek.

Tüm halkımız davetlidir

Lefke Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklere tüm bölge halkı davet edilirken, şenlikler boyunca Lefke’nin doğal ve kültürel zenginliğini ön plana çıkaracak çeşitli atölye ve stantlar da yer alacak.