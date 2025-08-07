DND Kıbrıs, Türkiye ofisi ile büyümesini sürdürüyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde geliştirdiği projelerle dikkat çeken DND, Türkiye yapılanmasını resmen başlattı.

Boston’da doğan global marka, Kıbrıs’taki başarılarını şimdi de Türkiye pazarına taşıyor.

DND’nin kurucusu ve CEO’su Ozan Dokmecioğlu, şirket içi bir toplantıyla DND Türkiye Ofisi’nin kuruluşunu duyurdu. Açıklamasında hem DND ailesine teşekkür etti hem de Türkiye yapılanmasında görev alacak isimleri tanıttı:

Birol Türegün – DND Türkiye’nin iş partneri

Zafer Alcan – DND Türkiye Ülke Müdürü

Yeni yapılanmayla birlikte DND, Türkiye’de hem konut geliştirme hem de yatırım ve iş ortaklıkları alanlarında aktif rol almayı hedefliyor.

Ozan Dokmecioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“DND’nin yolculuğu, Boston’da başlayan bir hayalin Akdeniz’e uzanan hikâyesidir. Bugün Türkiye’de de varlık göstermekten büyük gurur duyuyoruz. Vizyonumuzu paylaşan, işine tutkuyla bağlı liderlerle yolumuza devam etmek, büyümemizi daha da anlamlı kılıyor.”

Kısa sürede Kuzey Kıbrıs’ta La Joya, La Joya Perla, La Joya Perla II, Lagoon Verde gibi projelere imza atan DND, sürdürülebilirlik, topluluk ruhu ve kaliteli yaşam alanları inşa etme vizyonuyla fark yaratıyor. Türkiye ofisinin bu vizyonu daha da ileri taşıması hedefleniyor.