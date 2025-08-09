AB, kısırlık riski taşıdığı gerekçesiyle tırnak jeli maddesini yasakladı

Avrupa Birliği, tırnak jellerinde kullanılan ve yapılan araştırmalarda üreme sistemini etkileyip kısırlığa yol açabileceği tespit edilen zehirli bir maddeyi yasakladı. 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girecek yasak kapsamında, fotobaşlatıcı olarak kullanılan TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) artık AB genelinde kullanılamayacak.

TPO, UV veya LED ışık altında jel ojelerin sertleşmesini sağlıyordu. Daha önce yalnızca profesyonel yapay tırnak ürünlerinde en fazla %5 oranında kullanılmasına izin verilen madde, AB tarafından 1B kategorisinde CMR (kanserojen, mutajen veya üremeye toksik) olarak sınıflandırıldı.

Kıbrıs’ın güneyinde İlaç Hizmetleri Dairesi Müdürü Elena Panagiotopoulou, vatandaş sağlığının öncelikli olduğunu belirterek yasağa uyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı. “Araştırmalar, bu maddenin kadınlarda sorun yaratabileceğini gösterdiğinde, ilgili düzenlemeye uymamamız mümkün değil” dedi.

AB kararının ilk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında açıklandığını, Kıbrıs’ta ise 4 Temmuz 2025’te sektör temsilcilerine bildirildiğini aktaran Panagiotopoulou, yasağın güzellik sektörü ve ithalatçılar arasında endişe yarattığını, birçok kişinin 1 Eylül’e kadar TPO içermeyen ürünlere geçmek için sürenin yetersiz olduğunu savunduğunu ifade etti.

Panagiotopoulou, sektörün kararın ardından hemen bilgilendirildiğini belirterek, “Bu maddeye getirilen yasak Kıbrıs pazarında çok sayıda ürünü etkileyecek. Bu nedenle ithalatçılar, dağıtıcılar, güzellik uzmanları ve tırnak teknisyenleri de dahil olmak üzere tüm paydaşlara iki ay önceden duyuru yaptık” dedi.

Yetkililer, tırnak profesyonelleri ve ithalatçılara, TPO içermeyen güvenli alternatifler için tedarikçileriyle temasa geçmeleri çağrısında bulundu. Panagiotopoulou, 1 Eylül sonrasına herhangi bir süre uzatımı verilmeyeceğinin altını çizdi.