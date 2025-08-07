‘Yaşam Park’ projesinin temeli 13 Ağustos’ta atılıyor

Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayat bulacak olan ve ülkemiz için bir ‘ilk’ olma özelliği taşıyan ‘Yaşam Park Projesi’nin temel atma törenini 13 Ağustos 2025, Çarşamba günü gerçekleştiriliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, saat 19.30’da Değirmenlik Lisesi ile Değirmenlik Sağlık Ocağı arasındaki 22 bin metrekarelik alanda yer alacak.

Belediyeden proje hakkında şu açıklama yapıldı:

“Halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak eğlence, kültür, spor ve dinlenme alanı olarak planladığımız Yaşam Park, halkımızın fiziksel ve ruhsal iyilik halini geliştirmeyi amaçlıyor. Projemizin yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanması öngörüyoruz.

Beldemizin yaşam kalitesini ileriye taşıyacak ‘Yaşam Park’ projemiz için çıktığımız ilk ihale olan betonarme karkas ihalesini kazanan KAMTEK Ltd., şu an proje alanı içerisindeki çalışmalarına hızla devam ediyor.

‘Yaşam Park’ içerisinde Sahne Başpınar Amfi Tiyatro, sosyal merkez (restoran), Yusuf Orhan Günay Düğün Alanı, Taş Değirmen binası, fitnes alanı, Şampiyon Melekler Spor Tesisi’nin içerisinde sentetik çim halı saha, padel kort, basketbol/voleybol sahası, kafe, yürüyüş alanı, otopark, satranç ve çocuk oyun grupları ile tuvaletler bulunacak.”