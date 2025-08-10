Hristodulidis yangın için adada bulunan ABD’li uzmanlarla görüşecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in kısa süre önce Limasol’da çıkan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan büyük yangının nedenlerini araştırmak için adaya gelen ABD’li uzmanlarla ayın 18’inde görüşeceği belirtildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı “Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu” (ATF) uzmanlarının Limasol’da çıkan yangının nasıl yönetildiğinin araştırılması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla adada bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili açıklamasında, Amerikalı uzmanların araştırmalarını tamamlamalarının ardından Hristodulidis’i bilgilendireceklerini ve ön verileri sunacaklarını belirtti.

Önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bir de rapor hazırlanacağını kaydeden gazete, Amerikalı uzmanların şu an yangının yayılma nedenleri ve koşullarıyla ilgili yangın yerinde incelemeler yaptığını ifade etti. Gazete, uzmanların ikinci aşamada ise Kıbrıslı Rum makamlarına benzer olayların araştırılması konusunda teknik bilgi sağlayacaklarını ekledi.

Alithia ise yangınla ilgili ABD’den ikinci bir ekibin daha adaya geleceğini ve bunun ise polis ve sivil savunmanın yangındaki rolüyle ilgilenmesinin beklendiğini kaydetti.