Ay ışığında doğayla iç içe 3 günlük müzik maratonu nefes kesti

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın en büyük festivallerinden olan ve dünyanın farklı coğrafyalarından 60’dan fazla kültür elçisini ve ülkenin önde gelen, sevilen sanatçı/gruplarını Kıbrıs’taki müzikseverlerle buluşturan (Ay Işığı) Festivali bu yıl yine Louvana Records organizatörlüğünde 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 13. Kez gerçekleşti. Bu yıl Kornos köyündeki ormanlık alana taşınan festival “Yepyeni bir ortam-daha büyük, daha yeşil, müzik dolu” mottosuyla yapıldı. 9 ülkeden sanatçıların 5 farklı sahnede performanslarını icra ettikleri festivalde yine müzikseverler için saat 17.00 civarı başlayan sahneler arası koşuşturma gece yarısından sonraya da sarktı. Seyircilerin köyün girişindeki alandan ormanın içinde yaratılan etkinlik alanına otobüslerle taşıma yapıldığı bu yılki festivalde farklı deneysel standlar ve gösteriler de yer aldı.

Festivalin eklektik yapısıyla müzikseverler farklı müzik türlerinin keyfini çıkardı

2025 programı eklektik yapısıyla dikkat çekerken bu yıl İngiliz pop müziğin çılgın ismi Beth McCarthy, bulaşıcı melodileri ve inkâr edilemez enerjisiyle festivale damga vuran isimlerden oldu, Yunan rap yıldızı Taf Lathos, keskin ve sosyal içerikli şarkı sözleriyle festivali altüst etti, Rotterdam'ın post-punk devi Tramhaus ise müzikleri ile adeta festivali salladı. Atinalı Billie Kark, elektronik öğeleri şiirsel bir üslupla harmanlayan bir set ortaya koyarken ABD'li aktivist ve sanatçı Madame Gandhi, sesi, dansı ve vurmalıları kullanarak oluşturduğu performans ile feminist müzikal manifestosunu Kıbrıs’a taşıdı; İspanyol Merina Gris, elektro-popu manyetik sahne varlığıyla harmanlarken Yunanistan'dan Usurum'un zengin elektronik ve akustik kullanımı ile oluşturduğu atmosferik folk müziği herkesi adeta kendinden geçirdi. Thrax Punks'ın Balkan-punk karışımı, türleri aşan yeni isimler Kadinelia, hipnotik Alkyone ve dinamik rap'iyle Aeon da Fengaros'un parlayan yıldızları oldu.

Kıbrıs'ın kendine özgü yetenekleri yine ön planda

Yıllar içinde Kıbrıs’ın önde gelen yeteneklerinin buluştuğu bir platform haline de dönüşen Fengaros yine o buluşturucu-gençlere sahne açıcı özelliğini sürdürdü ve ilk albümünün eşiğinde olan Della, sinematik alternatif rock'ıyla George Solonos, yerel rock efsaneleri Mirror ve Pappupapa ve Buzz gibi yükselen isimlerle sahne aldı. BPM'ler Los Angeles’li prodüktör St. Mary'nin setleriyle, Kobrah Habibi'nin Doğu-elektronik dokusuyla, Yunanistan'ın yüksek enerjili Autow Nite Superstore ve ormanın nabzını sabahın erken saatlerine kadar canlı tutan NANA, Penny K, Aparapira Parape ve Socrates gibi bir dizi yerel DJ'le festival coşkusu tüm geceye yayıldı.

60’dan fazla sanatçı/grup Fengaros sahnesindeydi

Bu yılki 3 günlük programda 60'tan fazla sanatçı yer alırken dünyanın dört bir yanından, hiçbir türe girmeyen müzikler, sabahın erken saatlerine kadar dans ettirecek DJ setleri, çağdaş dans, canlı podcast'ler, komedi ve daha fazlası festivalin içeriğini oluşturdu. Festival alanındaki ücretsiz içme suyu alanı dans ederek sürekli enerji harcayan gençler için en hayat kurtarıcı bölüm oldu.

Hayat Sebep ve Sude Koç destekli Cemre Arca & the Beez beğeniyle izlendi

Rock, folk ve psychedelia unsurlarıyla harmanlanmış ve bu müziğin farklı sanatsal etkilerini yansıtan Kıbrıs’ın yeni indie grubu Cemre Arca & the Beez de acı tatlı atmosferik melodiler, beklenmedik şarkı yapıları ve zengin armonilerle dolu bir programla 1 Ağustos Cumartesi Köy Sahnesi’nde sahne aldı. Geçtiğimiz yıllarda da farklı oluşumlar içinde yer alarak Fengaros sahnesinde yer alan, vokal, piyano, flüt ve içe dönük hikâye anlatımına dayanan şarkı yazarlığıyla Cemre yine festivalin en güzel seslerinden birisi olarak doğayla bütünleşirken gitar ve klavyede Doğaç Solyalı, bas gitarda Ahmet Cemiler, davulda Çağdaş Özüşen, geri vokallerde ve klavyede Hayat Sebep ve Sude Koç da bu bütünleşmenin parçası oldular.

Ezgi Akgürgen’li Eurotoire, Avrupa’dan sonra Fengaros sahnesindeydi

Louvana Records (Kıbrıs), Arda Recorders (Portekiz) and Mediatone (Fransa) tarafından oluşturulan Eurotoire Circuit de Ezgi Akgürgen’li kadrosuyla 2 Ağustos Pazar akşamı Köy Sahnesi’nde seyircileri coşturdu. Çok kültürlü yapısını müziklere de yansıtan oluşum Avrupa’daki turunu Kıbrıs’ta da sürdürdü.Louvana Records organizatörlüğünde yapılan festivalde Cypria 2025: Kültür Bakanlığı Yardımcılığı, Resmi Bira sponsoru olarak Carlsberg, LLPO Hukuk Bürosu, Aqua Crystal, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği sponsor, Mix FM de Medya Sponsoru olarak yer aldı. Giraffes in the Kitchen, Geomast, Kornos Belediye Bölge Ofisi ve Lefkara Belediyesi de etkinliğe destek verdi.