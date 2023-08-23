10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Baf’taki bir otelde kalan İngiliz ailenin dün, 10 yaşındaki kızlarının otelde kalan başka bir İngiliz turist tarafından cinsel istismara uğradığına dair polise şikayetçi olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki İngiliz’i gözaltına aldığını ve Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan şahıs aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.