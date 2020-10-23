10 metre derinliğindeki kuyuya düştü

Lefkoşa'da bu sabah saat 07.50 sıralarında bir evin bahçesine tamir için giden 38 yaşındaki İlhan Yıldız, beton kaplı kuyunun ağzının çökmesi sonucu 10 metre yükseklikten, kuyunun içine düştü.

İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 38 yaşındaki Yıldız, kuyudan çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.