10 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık
UBP – YDP – DP Hükümeti, 10 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık verdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 30 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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UBP – YDP – DP Hükümeti, 10 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık verdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 30 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hükümet, 2023 yılı içerisinde 4 bin 346 kişiye yurttaşlık hakkı vermişti.
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Etiketler : yurttaşlık, RESMİ GAZETE