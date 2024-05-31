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10 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık

10 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık

UBP – YDP – DP Hükümeti, 10 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık verdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 30 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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UBP – YDP – DP Hükümeti, 10 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık verdi. Yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 30 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hükümet, 2023 yılı içerisinde 4 bin 346 kişiye yurttaşlık hakkı vermişti.

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