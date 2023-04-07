1 yıl sonra rehber öğretmenine anlattı, polis soruşturması başladı

13 yaşındaki yeğenine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla A.B isimli kişi tutuklandı.

Olay, 1 yıl sonra kız çocuğunun durumu rehber öğretmenine anlatmasıyla polisin bilgisine geldi.

Polis memuru Yusuf Keleşzade, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, zanlı A.B’nin bir yıl önce kız kardeşinin 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunma suçundan tutuklandığını kaydetti.

Kız çocuğunun olayı bir yıl sonra rehber öğretmenine anlatması sonrası olayın polise yansıdığını belirten Keleşzade, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker soruşturma maksatlı 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.