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1 ölüm, 792 yeni vaka

1 ölüm, 792 yeni vaka

"Toplam 15.031 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 792 pozitif vakaya rastlandı" 

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.031 olup, 1 kişi vefat etmiş, 792 pozitif vakaya rastlanmıştır.

311 kişi Lefkoşa, 150  kişi Girne, 218 kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 49 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.031

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 792     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.397.752        

Toplam Vaka Sayısı: 86.253           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 78.484          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7550  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7487

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 221     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 442

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