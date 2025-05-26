1 kişi yaralandı, "2 araç olay yerinden kaçtı"

Lefkoşa - Girne anayolunda akşam saatlerinde meydana gelen çarpışmada, iddiaya göre anayolda sürat yapan iki araç, üç aracın kaza yapmasına neden oldu, ardından söz konusu araçlar olay yerinden kaçtı.

Olay, bu akşam saat 22.10 sıralarında, Girne - Lefkoşa anayolunda, yeni inşa edilen yoncanın gerisinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının iddiasına göre anayolda sürat yapan iki araç, üç farklı aracın kaza yapmasına neden oldu. Olay sonucu 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya neden olan ve kaçan araçlarda da hasar olduğu biliniyor.

Görgü tanıklarının ifadelerini dinleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.