1 kişi öldü, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Lefkoşa - Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun Ciklos Mevkii yakınlarında, Eilin UMURZAKOVA (K-22), yönetimindeki NH 383 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bariyerlere çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tatiana PAK (K-65), Emirkan ÖZKAN (E-10) ve Alpaslan ÖZKAN (E-5) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Tatiana PAK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.