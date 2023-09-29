“1 kişi daha aranıyor”

“Sahte reçete” soruşturması kapsamında bu sabah polise teslim olan eczane sahibi O.F. ile delilleri karartma suçundan dün tutuklanan G.Ö. bugün ayrı ayrı mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, O.F. isimli eczacının “Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme” ve “Sahtekarlıkla Para Temini” suçlamalarıyla; G.Ö. isimli zanlının ise “Delilleri Karartma” suçlamasıyla tutuklandığını aktardı.

Polis, meseleyle ilgili aranan bir şahsın daha bulunduğu bildirildi.

Mahkeme, her iki zanlıya da soruşturma maksatlı 3’er gün tutukluluk emri verdi.

Soruşturma kapsamında Mağusa’da tutuklanan zanlı sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’in baldızı, eski DP Milletvekili Dr. H.F. ile eczacı gelini A.F. de tutuklanmış, haklarında tutukluluk emri verilmişti.

Kıbrıs’ın kuzeyi genelindeyse “sahte reçete” soruşturması kapsamında tutuklanan kişi sayısı 17’ye yükseldi.