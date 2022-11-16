1 haftada 3850 test, 311 pozitif vaka
Sağlık Bakanlığı 9-15 Kasım tarihleri arasında 3850 test yapıldığını, 311 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı 9-15 Kasım tarihleri arasında 3850 test yapıldığını, 311 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Açıklama şöyle: Toplam 3850 test yapıldı, 311 pozitif vakaya rastlandı.
09-11-2022- 15-11 -2022
Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3850,
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 311
Kaybedilen Hasta:-
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Etiketler : covid-19