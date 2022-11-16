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1 haftada 3850 test, 311 pozitif vaka

1 haftada 3850 test, 311 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı 9-15 Kasım tarihleri arasında 3850 test yapıldığını, 311 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı 9-15 Kasım tarihleri arasında 3850 test yapıldığını, 311 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Açıklama şöyle: Toplam 3850 test yapıldı, 311 pozitif vakaya rastlandı.

09-11-2022- 15-11 -2022

Covid-19 genel durumu şöyle;

 Haftalık Yapılan Test Sayısı: 3850,

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 311

Kaybedilen Hasta:-

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