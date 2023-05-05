“1 AYDA 70’TEN FAZLA İSTİHDAM!”

▶ Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan sendika başkanları, “partizanca istihdamlar” yapan hükümetin, daha bir ay öncesine kadar deprem için kaynak yaratmak adına maaşlarda kesinti kararı üretmeye çalıştığını anımsattı, çarpık duruma işaret etti.

Ertuğrul SENOVA

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen ara seçimden önce kamuya “70’den fazla kişinin geçici işçi statüsünde istihdam edilmesi” için kolları sıvadığı ifade ediliyor.

Sendikalar, 25 kişinin şimdiden istihdam edildiğini, seçimlere kadar bu sayının 70’in üzerine çıkmasını beklediklerini belirterek, 70 kişinin devlete maliyetinin aylık 25 milyon TL olduğuna vurgu yaptı; yaklaşık bir ay öncesine kadar deprem için kaynak arayışındaki hükümetin maaşlarda kesinti kararı üretmeye çalıştığını anımsattı.

Bu kapsamda KTAMS, söz konusu “seçim yatırımı nitelikli istihdamları” protesto etmek adına dün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı; “Partizanca ve adaletsizce istihdamlara son” yazılı pankart açtı.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hükümetin seçim yatırımı adına; devlet kurumlarına 70 kişi, LAÜ’ye 15 kişi olmak üzere toplamda 85 kişinin istihdam edilmesi için düğmeye bastığını, Şeker Sigorta gibi özerk kurumlara yönelik de istihdam sözleri verildiğini söyledi.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da 70’in üzerinde kamuya istihdam yapılacağını öğrendiklerini belirterek, “Şimdiden Turizm Bakanlığı’na, İskele, Girne, Mağusa, Lefkoşa tapuya 25 kişi istihdam edildi. Bunu 70’e hatta daha da üzerine çıkarmalarını bekliyoruz” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, “İhtiyaç varsa münhal çıkın, doldurun. Bayrak sallayanı istihdam etmek doğru değildir” vurgusu yaparken, KAMU-SEN Başkanı Atan ise “Bir taraftan uzman insanlar iş ararken, Kamu Hizmeti Komisyonu sınavına girmiş ancak kadro yetersizliği iddiasıyla istihdam edilmemişken, sınava, münhala dayalı olmadan bu istihdamların yapılmasını asla kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise “Rezaletin boyutu görünenden büyük” dedi, “istihdam edilecek geçici işçilerin sicillerinde ‘silah bulundurma’ ya da kavga gibi suçlar” olduğunu söyledi

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“85 kişilik istihdam için düğmeye basıldı, daha da artmasını bekliyoruz”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hükümetin seçim yatırımı adına; devlet kurumlarına 70 kişi, LAÜ’ye 15 kişi olmak üzere toplamda 85 kişinin istihdam edilmesi için düğmeye bastığını, Şeker Sigorta gibi özerk kurumlara yönelik de istihdam sözleri verildiğini söyledi.

“Bu rakamın seçimlere kadar artacağını tahmin ediyoruz” diyen Bengihan, “1 ay önce deprem için kaynak yaratmak adına maaşlardan kesinti yapmayı düşünen zihniyet, şimdi kaynak olup olmadığına bakmaksızın devlete, partizanca ve fırsat eşitliğine aykırı istihdamlar yapıyor” şeklinde konuştu.

“İhtiyaç varsa münhal çıkın, doldurun” diyen Bengihan, “Biz istihdama karşı değiliz ama fırsat eşitliğine dayalı istihdama karşı değiliz. Bayrak sallayanı istihdam etmek doğru değildir” ifadelerini kullandı.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan:

“25 kişi şimdiden istihdam edildi, 70 kişinin edilmesi bekleniyor… 70 kişinin devlete maliyeti 25 milyon TL”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da 70’in üzerinde kamuya istihdam yapılacağını öğrendiklerini belirterek, “Şimdiden Turizm Bakanlığı’na, İskele, Girne, Mağusa, Lefkoşa tapuya 25 kişi istihdam edildi. Bunu 70’e hatta daha da üzerine çıkarmalarını bekliyoruz” dedi.

70 kişinin devlete aylık maliyetinin 25 milyon TL olduğunu söyleyen Atan, “Şimdi bir de hayat pahalılığı araya girdiğinde, bu rakam daha da artacak. Ama tüm bunlara karşın, geçtiğimiz aya kadar depreme kaynak ayırmak için maaşlardan kesinti yapmak istiyorlardı” şeklinde konuştu.

Yapılması beklenen istihdamların adalete dayalı olmadığını vurgulayan Atan, “Bir taraftan uzman insanlar iş ararken, Kamu Hizmeti Komisyonu sınavına girmiş ancak kadro yetersizliği iddiasıyla istihdam edilmemişken, sınava, münhala dayalı olmadan bu istihdamların yapılmasını asla kabul edemeyiz. Yok örgüt başkanının kızı, yok şunun oğlu diyerek işe alım yapılmasını kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Özersay:

“Aralarında, sicilinde yasaya aykırı silah bulundurma gibi suçlar olanlar var”

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ise “Rezaletin boyutu görünenden büyük” dedi, “istihdam edilecek geçici işçilerin sicillerinde ‘silah bulundurma’ ya da kavga gibi suçlar” olduğunu söyledi:

“İki gün önce kamuoyuna duyurduğumuz oy uğruna münhalsız ve sınavsız 70 civarında partili seçim istihdamında yeni perde: Alınmaya başlanan geçici işçilerden sicilinde yasaya aykırı silah bulundurma ve kavga gibi suçlar olanlar da var. Kamu hizmetlerinin kalitesi daha da artacak!”

“Partizan istihdamlar” Maliye Bakanlığı önünde protesto edildi

“Seçim yasaklarını 60 günden 30 güne istihdam yapmak için mi çektiniz?”

KTAMS, söz konusu “seçim yatırımı nitelikli istihdamları” protesto etmek adına dün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen KTAMS Yönetim Kurulu, “Partizanca ve Adaletsizce İstihdamlara Son” yazılı pankart açtı.

Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastanelerde personel eksikliğinden kaynaklı hizmet sıkıntısı yaşandığını, buna rağmen Maliye Bakanı’nın personel alımına onay vermediğini öne sürerek, “Sizin partinizin koltuklarını garanti altına almak için yapacağınız 70 tane istihdam, bu ülkenin sağlık sisteminden, halkın sağlık hizmeti almasından daha değerlidir demek ki. Bunu halkımız görsün” dedi.

Bengihan, 70 tane istihdamın şu anki maaşlara göre aylık maliyetinin 2 milyon 100 bin TL olduğunu, temmuzda eklenecek hayat pahalılığından sonra bunun maliyetinin 1 buçuk katına çıkacağını söyledi.

“Seçim yasaklarını 60 günden 30 güne istihdam yapmak için mi çektiniz?” diye soran Bengihan, bu konunun üzerine gidilmesi ve hesap verilmesi için muhalefete de çağrıda bulundu.