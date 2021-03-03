1 ayda 4 bin öğrenci

Hükümetin, ‘Nisan ayı başına kadar 17 bin 500 öğrencinin adaya gelmesine’ yönelik aldığı karar kapsamında günde 2 kez gerçekleşen uçak seferlerinin artırılmasına yönelik adım da atıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, bir gün Ankara bir gün de Adana olmak üzere dönüşümlü yeni seferlerin başlayacağını duyurdu.

43 UÇUŞ, 6 BİN 322 YOLCU… Kıbrıs’ın kuzeyine yabancı öğrencilerle birlikte hava yoluyla yolcu girişi de sürüyor. Sivil Havacılık Dairesi verilerine göre; 22 Şubat- 1 Mart tarihleri arasını kapsayan 1 haftalık dönemde adaya 43 uçuş gerçekleşti, 6 bin 322 yolcu geldi.

Ayşe GÜLER

Hükümetin ‘yükseköğrenimle’ ilgili aldığı karar işlerken, son 1 ayda Kıbrıs’ın kuzeyine 4 bin yabancı üniversite öğrencisi geldi.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul üzerinden günde 2 kez gerçekleşen uçak seferlerinin bugün itibariyle 3’e çıkarılacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Amcaoğlu, İstanbul’a ek, bir gün Ankara bir gün de Adana olmak üzere dönüşümlü seferlerin başlayacağını duyurdu.

Amcaoğlu, şu anda adaya gelen öğrenci sayısının günde ortalama 170 öğrenciyi bulduğunu da aktararak, bu sayının 8 Mart sonrasında daha da artmasının beklendiğini dile getirdi.

Süreç işliyor…

Eğitim Bakanlığı’ndan alınan resmi veriye göre; Ercan Havaalanı’nda düzenlenen iki uçak seferiyle adaya günde ortalama 170 öğrenci ulaşıyor.

Bu öğrencileri tümü, devlet sorumluluğundaki karantina merkezlerine aktarılıyor.

Bu sürenin sonunda öğrenciler, PCR testlerinin negatif çıkmasıyla eğitimlerine başlayabilecek.

1 hafta da 6 bin 322 yolcu…

Öte yandan adaya yabancı öğrencilerle birlikte hava yoluyla yolcu girişi de sürüyor.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre; 22 Şubat- 1 Mart tarihleri arasını kapsayan 1 haftalık dönemde adaya 43 uçuş gerçekleşti, 6 bin 322 yolcu geldi.

Şu anda Pegasus Havayolları ile Türk Hava Yolları’nın 2 geliş, 2 gidiş seferi yapılıyor.

Bu sayı bugünden itibaren 3’e çıkarılacak.

Sofi: “Seferler artırılacak”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise şu anda adaya günde iki uçak seferinin gerçekleştiğini söyledi, her uçaktaki yolcu sayısının değişkenlik gösterdiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sofi, uçakların yüzde 70 oranında dolu geldiğini aktardı.

Sofi, uçak seferlerinin artırılması sürecinin nasıl işleyeceği hakkında da bilgi vererek, uçakların geliş saatlerine göre düzenleme yapılacağını ve seferlerin gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.