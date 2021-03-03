Ocak’ta 43, Şubat’ta 69 vaka yurt dışından

Ocak ayında görülen 752 vakanın 43’ü yurt dışından ülkeye gelirken, bu sayı Şubat ayında öğrencilerin de ülkeye gelişlerinin başlamasıyla neredeyse ikiye katlandı. Şubat ayındaki 1,089 vakanın 69’u ülkeye yurt dışından giriş yaptı.

YURT DIŞI…

Ocak ayında yurt dışından gelen 43 vakanın 35’i hava yoluyla, 8’i ise deniz yoluyla ülkeye giriş yaparken, Şubat ayındaki 69 yurt dışı vakasının 35’i hava yolu, 4’ü ise deniz yoluyla geldi.

ÖLÜMLER…

Ocak ayında 31 günde toplam 7 COVID-19 vaka kaybı yaşanırken, Şubat ayındaki 28 günde ise bu sayı 9’a yükseldi.

TEST SAYILARI…

Test sayılarında neredeyse 2 katı artış: Ocak ayında 74 bin 242 test yapılırken, Şubat ayında bu sayı 137 bin 958’e yükseldi.

Fehime ALASYA

Öğrenci gelişlerinin kısmen başlamasıyla yurt dışından ülkeye gelen vaka sayıları da arttı.

Ocak’ta 752 vakanın 43’ü, Şubat’ta ise 1,089 vakanın 69’u yurt dışından ülkeye geldi. İki aylık sürede toplam 112 kişi ülkeye adım atar atmaz soluğu hastanede aldı.

Ocak ayında yurt dışından gelen 43 vakanın 35’i hava yoluyla, 8’i ise deniz yoluyla ülkeye giriş yaparken, Şubat ayındaki 69 yurt dışı vakasının 35’i hava yolu, 4’ü ise deniz yoluyla ülkeye geldi.

Ocak ayında 31 günde toplam 7 COVID-19 vaka kaybı yaşanırken, Şubat ayında ise bu sayı 9’a yükseldi.

Her iki ay arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise test sayısındaki oranın neredeyse iki katı artması oldu.

Şubat ayındaki test sayısı Ocak ayını 2’ye katladı

Ocak ayında 74 bin 242 test yapılırken, Şubat ayında bu sayı 137 bin 958’e yükseldi.

15 Şubat’ın ardından ay sonuna kadar sadece birkaç gün 3 bin civarı test yapılırken, bu oran 5 bin ila 6 bin civarı arasında değişti.

Şubat’ta rekor test rekor vaka

Her iki ay arasından 4 Şubat’taki vaka sayısı bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek rakamlar arasında yer aldı. Bu tarihte 80 yeni vaka görüldüğü açıklanırken, aynı tarihte 69 kişi ile yerel vaka rekoru da kırıldı. Aynı zamanda 6 bin 937 test yapılarak burada da son iki ayın en yüksek test seviyesine ulaşıldığı görüldü.

Ocak’ta en yüksek vaka sayısı 28 ve 29’unda

28 ve 29 Ocak tarihinde ise kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı görüldü. Her iki tarihte de günlük vaka sayısı 47 olarak açıklandı. Ocak’taki en yüksek yerel vaka sayısı ise 45 kişi ile 29 Ocak tarihinde yaşandı.

En çok vaka yine Girne’de

Ocak ayında 752 vaka kayıtlara geçerken Şubat ayında bu sayı 1,089 oldu. Söz konusu vakaların bölgelere göre dağılımında ise her iki ayda da Girne ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt takip etti.

Ocak ayında Girne’de 420 vaka açıklanırken, bu sayı Şubat ayında 797’ye çıktı. Diğer bölgelerdeki vaka sayısı ise aynı zaman diliminde Lefkoşa’da 199’dan 391’e, Mağusa’da 39’dan 74’e çıktı.