Canaltay: Günde 3 uçak seferi yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bugünden itibaren Ercan Havaalanı’nda günde 3 uçak seferinin yapılacağını açıkladı, gelecek olan kişilerin karantina koşulu ile ülkeye giriş yapacağını belirtti.

Canaltay, her hafta ülkeye 6 bin civarında yolcunun da geldiğini aktardı.

“Halkın sağlığı her şeyden önemli... Ama ekonomiyi de düşünmeden edemeyiz” diyen Canaltay, “Ekonomik olarak özel sektör çok zordadır. Bu kurallara uyar, birbirimize anlayışlı davranırsak çok kısa sürede, Nisan ayında daha sağlıklı açılacağız.” şeklinde konuştu.

Canaltay’ın BRT’de yaptığı açıklama özetle şöyle: Sağlık Üst Kurulu’nun yaptığı toplantılarda en son alınan karar hem karantina merkezlerinin dikkate alınması, mutasyonlu virüste çoğalma olmasından dolayı NOTAM’ı değişmek zorunda kaldık. Gelecek olan öğrenci veya vatandaşlar karantina koşullarıyla ülkeye giriş yapacaktı. Biz de NOTAM’ı değiştirdik.

4 bin öğrenci geldiğini tahmin ediliyor. Tekrardan NOTAM yayımlandı. Ülkeye çok uçağın olması, daha ucuz seyahat edebilme imkanı demek. Bir dönemden geçiyoruz, tecrübe kazanıyoruz. Öğrencilerin gelmesi için, geldikten sonra da yaşam koşullarının düzenlenmesi, halkın sağlığının da korunabilmesi için hükümet olarak elimizi taşımızın altına koyduk. Halkın sağlığı her şeyden önemli... Ama ekonomiyi de düşünmeden edemeyiz. Halkın da elini taşın altına koymalı, hep birlikte zor günleri atlatacağız. Ekonomik olarak özel sektör çok zordadır.

Bu kurallara uyar, birbirimize anlayışlı davranırsak çok kısa sürede, Nisan ayında daha sağlıklı açılacağız.

Halk, Ercan’dan uçak gelmediğini zannediyor. Her hafta 6 bin civarında yolcu geliyor. Her hafta bu verileri paylaşacağım. Halka daha şeffaf olacağız.