1.5 yaşındaki Karakulle’nin sağlık durumu iyiye gidiyor

Dikmen İlkokulu park yerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 1.5 yaşındaki Seher Karakulle’nin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Karakulle’nin halen yoğun bakımda olduğunu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Kaza nasıl olmuştu?

Hatırlanacağı üzere; trafik kazası, dün saat 13.00 sıralarında yaşanmıştı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Dikmen İlkokulu’na ait araç park yerinde, Mukaddes Yenipınar (K-37), yönetimindeki LZ 404 plakalı araçla hareket halindeyken, annesi refakatinde yürümekte olan 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu Seher Karakulle’ye çarpmıştı.

Dikmen İlkokulu park yerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 1 buçuk yaşındaki Seher Karakulle ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Dikmen İlkokulu’na ait araç park yerinde, Mukaddes Yenipınar (K-37), yönetimindeki LZ 404 plakalı araçla hareket halindeyken, annesi refakatinde yürümekte olan 1 buçuk yaşındaki kız çocuğu Seher Karakulle’ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Mukaddes Yenipınar tutuklanırken polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.