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1-15 Ocak devresi çiğ süt bedelleri ödendi

1-15 Ocak devresi çiğ süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 - 15 Ocak 2021 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri ödemesinin bugün yapıldığını açıkladı.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 - 15 Ocak 2021 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri ödemesinin bugün yapıldığını açıkladı.

Süt Endüstrisi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 - 15 Ocak 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 664 üretici için toplam 20,967,940.84 TL’lik çiğ süt bedeli,  bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

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