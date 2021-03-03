1-15 Ocak devresi çiğ süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 - 15 Ocak 2021 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri ödemesinin bugün yapıldığını açıkladı.

Süt Endüstrisi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 - 15 Ocak 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 664 üretici için toplam 20,967,940.84 TL’lik çiğ süt bedeli, bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.