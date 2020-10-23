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1-15 Eylül dönemi süt bedelleri ödendi

1-15 Eylül dönemi süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 01 - 15 Eylül devresi  küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan  %70'ini  bugün ödedi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 01 - 15 Eylül devresi  küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan  %70'ini  bugün ödedi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 01 - 15 Eylül 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 733 üretici için toplam 16,168,969.80 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin  %70'lik (11,318,278.86 TL) kısmı  üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

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