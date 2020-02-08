Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, üyelerden gelen ihbar üzerine mali şubeye şikayette bulunduklarını kaydetti.

Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Asbaşkanı, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, konu ile ilgili sadece ‘duyumları’ olduğunu söylerken, henüz hiçbir şeyin net olmadığını, ‘iddiadan ibaret’ olduğunu belirtti.

Dila ŞİMŞEK



‘Yerli bir bankanın bilançolarda sahtecilik yaparak 200 Milyon TL veya daha fazla gelir elde ettiği’ iddia edildi. Polis, bu yönde bir soruşturma olmadığını açıkladı.

Bu iddiayı sosyal medyada dile getiren Müteahhitler Birliği üyelerinin, 21 Ocak’ta polise başvurduğu ileri sürüldü.

YENİDÜZEN’e konuşan Müteahhitler Birliği Asbaşkanı Meriç Erülkü, “Bankanın sahte bilançolarla onlarca kişiyi mağdur ettiğine dair belgeli kanıtlarımız var. Bunları polise sunduk. Mağdurlardan biri de benim ve bildiğim kadarıyla 18 mağdur var. Müteahhitler Birliği ciddi bir şekilde olayı takip ediyor” şeklinde açıklamada bulundu.

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’nde böyle bir soruşturma olmadığını bildirdi.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birlik üyelerinden gelen şikayetler üzerine yönetim kurulu kararıyla mali şubeye gidilerek şikayette bulunulduğunu kaydetti.

Gürcafer, polise ifadeler verildiğini ve soruşturmanın takipçisi olunacağını belirtti.

Erçağ: “Sadece duyum, iddia var…”

Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Asbaşkanı, Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, konu ile ilgili sadece ‘duyumları’ olduğunu söylerken, henüz hiçbir şeyin net olmadığını belirtti.

Konuşulanların iddiadan ibaret olduğunu da ifade eden Erçağ, bu konuda resmi bir bilgi olmadığını söyledi.

Erçağ, soruşturma yetkisi Merkez Bankası ile Polis Genel Müdürlüğü’nde olduğunu belirterek, böyle bir şey varsa gereğinin yapılacağından da emin olduğunu dile getirdi.







Müteahhitler Birliği Asbaşkanı Meriç Erülkü:

“Bildiğimiz kadarıyla 200 Milyon TL’lik bir yolsuzluk var”

Müteahhitler Birliği AsBaşkanı Meriç Erülkü, dün sosyal medyada ‘yerli bankalardan biri hakkında, yolsuzluk iddiasını ortaya koydu.

Erülkü YENİDÜZEN’e konuşarak şöyle dedi: “Bankalardan biri sahte bilançolarla onlarca kişiyi mağdur etti, bunlardan biri de benim. Bildiğimiz kadarıyla 200 Milyon TL’lik bir yolsuzluk var. Bu yerli banka ile ilgili Müteahhitler Birliği 21 Ocak’ta polise başvurdu. Merkez Bankası soruşturma başlattı. Her şey kanıtlıdır ve belgelerimiz vardır. Bu iş ceza kesmekle kapanacak bir iş değildir. Birçok diğer mağdur da, Pazartesi günü polise gidecek. Polise bildiğimiz her şeyi aktardık. Bu bankacılık sistemi ile değil, işletmenin kendisiyle ilgili bir sorun”