Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta kanalizasyon çalışması yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Kızılay bölgesindeki Şehit Sıtkı Hasan Sokak (Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan Sivil Savunma Tesisleri’ne giden yolda) kanalizasyon çalışması başlatılacak.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Kızılay bölgesindeki Şehit Sıtkı Hasan Sokak (Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan Sivil Savunma Tesisleri’ne giden yolda) kanalizasyon çalışması başlatılacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, çalışma 19-26 Temmuz arası yer alacak. Çalışma boyunca Şehit Sıtkı Hasan Sokak trafiğe kapalı olacak.
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