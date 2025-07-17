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Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta kanalizasyon çalışması yapılacak

Şht. Sıtkı Hasan Sokak’ta kanalizasyon çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Kızılay bölgesindeki Şehit Sıtkı Hasan Sokak (Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan Sivil Savunma Tesisleri’ne giden yolda) kanalizasyon çalışması başlatılacak.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Kızılay bölgesindeki Şehit Sıtkı Hasan Sokak (Atleks Sanverler Ortaokulu’ndan Sivil Savunma Tesisleri’ne giden yolda) kanalizasyon çalışması başlatılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, çalışma 19-26 Temmuz arası yer alacak. Çalışma boyunca Şehit Sıtkı Hasan Sokak trafiğe kapalı olacak.

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