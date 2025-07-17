“Ücretler, en düşük kamu maaşına endekslenerek, düzenli olarak artırılmalı”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kaldırılmasını ve ücretlerin, en düşük kamu maaşına endekslenerek, düzenli olarak artırılmasını talep etti.

Basın-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesinde kullanılan mevcut yöntemlerin, emeğin gerçek değerini yansıtmaktan uzak olduğu ve yapısal olarak yetersiz kaldığı belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, asgari ücretin belirlenmesinde objektif, bilimsel ve toplumsal gerçekliklere dayalı bir sistem ihtiyacını karşılayamadığı savunulan açıklamada, “Asgari ücretin belirlenme biçimi yeniden düzenlenmeli ve insanın en temel yaşam gereksinimlerini karşılayabileceği bir model oluşturulmalıdır” denildi.

Asgari ücretin, pazarlık konusu değil toplumsal yaşamın ekonomik gerekliliklerine uygun olarak belirlenmesi gereken bir yaşam standardı göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Asgari ücretin tespitinde asgari yaşam maliyeti, güncel enflasyon oranları ve toplumsal refah göstergeleri esas alınmalı, ücret düzeyi, insana yaraşır yaşam koşullarını güvence altına alacak biçimde belirlenmelidir.”

Her işçinin insana yakışır yaşam koşullarına sahip olma hakkı olduğu belirtilen açıklamada, “Bu hakkın hayata geçirilebilmesi için, asgari ücret düzenlemeleri bilimsel verilere, gelir adaletine ve toplumsal sorumluluk ilkesine dayandırılmalıdır” denildi.