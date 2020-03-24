Yasağı ihlal eden 48 kişi tutuklandı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 48 kişi, polis tarafından tutuklandı. İki günde tutuklananların toplam sayısı 90'a ulaştı.
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Bugün (24.3.2020) sabahtan, saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 48 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.
İki günde tutuklananların toplam sayısı 90'a ulaştı.
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