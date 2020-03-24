Yasağı ihlal eden 48 kişi tutuklandı

Bugün (24.3.2020) sabahtan, saat 18:00'e kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde toplam 48 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında yasal işleme gidildi.

İki günde tutuklananların toplam sayısı 90'a ulaştı.