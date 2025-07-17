Kıbrıs konferansı: New York'taki ilk oturum sona erdi

Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş 5+1 Formatlı Gayri Resmi Toplantıda 5+1 formatındaki ilk oturum, sona erdi.

Saat 20.30'da sona eren toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Taraflar, toplantının ardından çalışma yemeğine katıldılar.

Son oturumunun saat 22.15'te başlaması ve 23.45'e kadar sürmesi bekleniyor.

Toplantıda Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanları Giorgos Gerapetritis ve Hakan Fidan ve Birleşik Krallık'ın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty bulunuyor.

Bu isimlere, bürokratları da eşlik ediyor.