10. Girne Çarşı Şenliği başlıyor

Girne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Girne Çarşı Şenliği, bu yıl 10. kez düzenleniyor. Renkli etkinlikleri ve keyifli atmosferiyle her yaştan katılımcıya hitap edecek olan şenlik, 30 - 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Ziya Rızkı Caddesi’nde hayat bulacak.

Şenlik kapsamında her gün saat 17.00 ile 23.00 arasında; canlı DJ performansları, indirimli ürünlerin yer aldığı satış alanları, yiyecek stantları, maskotlar ve çocuklara yönelik şişme oyun parkı ziyaretçilerle buluşacak.