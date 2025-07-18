Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nin kuzey kısmı ve yeni cezaevinin batı kısmı arasında kalan bölgeleye bugün 12.00-15.00 saatleri arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintinin orta gerilim elektrik şebekesinde yürütülecek yük aktarma çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi