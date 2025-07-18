Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen 5+1 ‘gayrı resmi’ Kıbrıs Konferansı sona erdi.

Bugün gerçekleşen oturumların ardından açıklama yapan Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, konferansın ‘doğru yönde sonuçlandığını’ düşündüğünü söyledi.

Kıbrıslı Rum lider, "Gerekli siyasi irade olsaydı daha iyi sonuçlar alınabilirdi. Görüşmelerin yeniden başlaması gibi önemli bir hedefe doğru küçük ama önemli bir ilerleme görüyoruz” dedi.

Hristodulidis, iki lider arasında BM Genel Kurulu’nda Eylül ayında yeni bir görüşme yapılacağını, ayrıca kuzeydeki Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından bu yıl içerisinde yeni bir 5’li konferansın gerçekleşmesi yönünde karar alınmasını önemli bulduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rum lider, yoll engelleriyle ilgili olarak, "Sadece Kıbrıs Türk tarafının Mia Milia (Haspolat) ve Lurucina'daki (Akıncılar) geçiş noktalarını açma önerisini kabul etmekle kalmadık , aynı zamanda Kiracıköy’deki geçiş noktasıyla ilgili de çok tartışma olduğunu , ancak Türk tarafının Türk ordusunun da dahil olduğu, onayının gerektiği yönündeki raporlar nedeniyle nihai karar veremediğini , bunun Kızıllar için de geçerli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Hristodulidis, "İlerleme görmek, yeni teklifler ve yeni atamalar yapılmasını istedik. Bunlar yapıldı," dedi.