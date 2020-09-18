2'nci Cumhurbaşkanı, Annan Planı'nın mimarlarından Mehmet Ali Talat, "Çözümle ilgili yarım asırlık kazanımları yok edecekler" dedi.

Talat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "O kazanımlar, iğneyle kuyu kazılarak elde edilmiştir" diyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kıbrıs Türk halkının büyük çözüm mücadelesinin, eylemliliğinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Türkünün Annan planına evet diyerek ortaya koyduğu çözüm arzusunun bir sonucu olarak BM parametreleri netleşmiş, pekişmiştir."

Koordinasyonsuzluk ve uyumsuzluğun Kıbrıs'ta yeni bir kaosa yol açmak üzere olduğu endişesini paylaşan Talat, "Guterres'in açıklamasının arkasından Türkiye'den gelen değerlendirmeler, hele de kendi Dışişleri Bakanını düzelten Bakanlık Sözcüsünün açıklamaları yarım asırlık kazanımları yok etmeye adaydır" düşüncesini ortaya koydu:

'Çözümsüzlüğe çivi çakacaklar'

Talat, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

İki toplumun siyasi eşitliğe dayalı, iki eşit kurucu devletli federal çözümü; anlamı anlaşılamayan, muğlak "egemen eşitlik" kavramı ile değiştirmeye çalışmak daha çok uzun yıllar kısır tartışmalara boğulmamız dışında bir işe yaramaz. Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne çivi çakar.

Halbuki çok uzun yıllarda ortaya çıkan BM parametreleri, açık ve nettirler. Siyasi eşitlik Güvenlik Konseyi tarafından tarif edilmiştir. Federal çözüm de Konsey tarafından kararlaştırılmıştır. Bu parametrelere uymayanı uymaya zorlamak yeni bir maceradan çok daha kolay olacaktır.