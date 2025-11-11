Karın Germe Ameliyatı ile Düz ve Sıkı Bir Karın

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Karın germe ameliyatı, karın bölgesinde meydana gelen deri sarkmalarının toparlandığı ve fazla yağ dokusunun alındığı bir operasyondur. Daha fit ve estetik vücut hatlarına sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği operasyonlardandır. Hem düz hem de gergin karın bölgesi için son derece avantajlıdır. Vücudun genç ve dinamik görünmesinde etkilidir.

Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasty) Nedir?

Abdominoplasty operasyonu çeşitli nedenlerle karın bölgesinde deformasyon oluşan kişiler tarafından tercih edilmektedir. İki ya da üç saat süren karın germe ameliyatı sonrasında kişiler özgüvenlerini tazeleyecek karın görüntüsüne kavuşabilirler. Özellikle gebelik sonrasında karın kasları gevşeyenler, hızlı kilo alıp verme problemi olanlar bu operasyonu yaptırabilirler.

Karın Germe Ameliyatı İyileşme Süreci

Her estetik operasyondan sonra mutlaka bir iyileşme süreci bulunuyor. Bu süreçlerde doktor tarafından önerilen her detaya dikkat etmek gerekiyor. Hatta düzenli olarak kontrollere gitmek kişilerin karın germe ameliyatı sonrası dikkat etmesi gerekenler arasındadır. Bu ameliyat sonrasında iyileşme süreci hakkında şunlar söylenebilir:

İlk birkaç gün boyunca kişilerde gerginlik hissi oluşabilir. Bu süreçte birkaç gün hastanede kalmanız gerekebilir.

Dikişler eriyen yapıda olsa da doktor kontrolü aksatılmamalıdır.

Gündelik hayata 10 gün içerisinde dönebilirsiniz.

Tam iyileşme süreci ortalama 2 aydır.

İlk haftalarda mutlaka doktor önerisiyle medikal korse kullanmalısınız.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Kimlere Uygulanır?

Operasyon sırasında genel anestezi uygulanıyor. Bu nedenle kişinin anesteziye uygun olması önemli faktörlerden biridir. Cerrah genel anestezi sonrasında karın bölgesinde bir kesi açarak fazla deriyi ve yağı alır. Burada eğer karın kaslarında bir gevşeme varsa bunların da yeniden dikilerek sıkılaştırılması sağlanır. Doğum sonrasında karın bölgesinde hamilelik kalıntısı varsa bunlar da alınarak daha düzgün bir görünüm ortaya çıkar. 2-3 saat içerisinde tamamlanan karın germe ameliyatı fiyatları açısından ulaşılabilir düzeydedir. Bu işlemi özellikle karın bölgesinde rahatsız edici düzeyde sarkmaları olan kişiler yaptırabilirler.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Estetik operasyonlarda fiyatlar yapılacak işlemin detaylarına göre belirlenmektedir. Özellikle abdominoplasty işleminde mini ve tam karın germe ameliyatı fiyatları birbirinden farklılık gösteriyor. Bu işlem sırasında ek olarak sıkılaştırma gibi farklı uygulamalar da yapılıyor ise fiyatlarda değişiklikler gözlemlenebilir.

Bişektomi Nedir?

Yanak inceltme operasyonları son yıllarda hızla popüler hale geliyor. Eskiden yalnızca ünlülerde gördüğünüz daha keskin yüz hatlarına artık bişektomi ile hemen herkes kolayca sahip olabilir. Yanaklarda bulunan bichat adı verilen yağlar yüzün daha tombul ve yuvarlak görünmesine neden olur. Yanak inceltme işlemi ile bu yağlar alınarak daha dikkat çekici yüz hatları oluşturulur.

Bişektomi Kimlere Yapılır?

Hollywood yanağı olarak isimlendirilen bu uygulamayı daha çok yüzünü ince göstermek isteyen kişiler tercih ediyor. Aynı zamanda elmacık kemiklerini öne çıkarmak isteyenler ile çene hattını belirgin duruma getirmek isteyenler de bişektomi yaptırabilirler. Yuvarlak ve dolgun yüz hatlarını daha keskin ve dikkat çekici hale getirmek isteyenler için ideal operasyonlardandır.

Bişektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Lokal anestezi altında yapılan yanak inceltme operasyonu sırasında yanağın iç kısmında açılan küçük kesi ile işlem yapılıyor. Bu işlem sırasında yanak bölgesinin içerisinde fazla olan yağlar cerrah tarafından çıkarılıyor. İşlem her iki yanak bölgesine de aynı şekilde uygulanıyor. Alınan yağ yastıkçıkları sonrasında yüzde belirli noktalar daha belirgin hale geliyor. En çok dikkati çeken bişektomi özelliği ise hiçbir iz kalmamasıdır. Aynı zamanda yanak içerisinde kendiliğinden eriyen ipler kullanılır.

Bişektomi Operasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yanak bölgesinde inceltme işlemi yaptırıyorsanız bu işlem için yeterince dolgun olması gerekiyor. Çok ince ve zayıf yüz hatları olan kişiler bu operasyondan sonuç alamazlar. İyileşme süreci oldukça kolaydır. İlk birkaç gün boyunca şişlik görmeye devam edebilirsiniz. Fakat 10 gün içerisinde normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bunun yanında gerçek bişektomi sonuçlarını ilk birkaç ay sonra görmeye başlayabilirsiniz.