“Ya ilahiyat koleji açılacak ya da devlet denetimi olmayan yöntemler uygulanacak”

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, denetim dışı Kuran kurslarını akladı, bazı ailelerin ‘çocuklarına din eğitimi verme ihtiyacı’ duyduğunu söyledi, Bu ihtiyacı ya devlet kendi sistemi içerisinde giderecek ya da aileler, devlet denetimi olmayan yöntemlerle gidermeye çalışacak” dedi.

TC – KKTC arasında imzalanan “Mağusa’ya ilahiyat koleji” protokolü ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Sunat Atun, “Burada bir esas vardır ki çocuğuna din eğitimi verme ihtiyacı olan insanlara devlet denetiminde eğitim almalarını sağlayacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Atun, “Ben Mağusa’yı çok iyi biliyorum. Mağusa – Karpaz bölgesi için bu ihtiyaç çok yüksek” iddiasında bulundu, “Bu ihtiyacı ya devlet kendi sistemi içerisinde giderecek ya da aileler, devlet denetimi olmayan yöntemlerle gidermeye çalışacak” ifadelerini kullandı.