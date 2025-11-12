“Ev” filminin Kıbrıs Galası 20 Kasım’da yapılacak

Sinemacı Orhan Eskiköy’in 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’de Yılmaz Güney Ödülü ve En İyi Kurgu Ödülü’nü kazanan belgesel ve kurmaca türlerini birleştirdiği film “EV”, Kıbrıs’ta da sinemaseverlerle buluşuyor.

Filmin Kıbrıs Galası 20 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Lefkoşa’daki Macro Cineplex’te yapılacak.

Filmin gösterimi sonrasında senarist-yönetmen Orhan Eskiköy, filmle ilgili soruları da yanıtlayacak.