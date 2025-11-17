“Mağusa’nın öncelikli ihtiyacı nedir?”

Genel Kurul gündemindeki “Mağusa’ya ilahiyat koleji yapımı projesi” üzerine Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na “Mağusa’daki okul aile birlikleriyle herhangi bir istişare toplantısı yapıldı mı? Okul müdürleriyle toplantı yapıldı mı?” sorularını yöneltti.

“Mağusa’nın öncelikli olarak ihtiyacı nedir?” sorusunu soran Çolakoğlu, projeyle ilgili arazi bağışına da değinerek, “Tabi burada bir arazi bağışı söz konusudur. Rahmetli Suna Atun teyzeyi bütün Mağusa çok iyi tanır. Bir Mağusalı olarak ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Suna Atun teyzenin isminin bu kadar tartışılan bir noktada anılması benim gerçekten içimi sızlatıyor. Suna Atun hanfendi gerçekten çağdaş, laik bir büyüğümüzdü. Bir ihtiyaç analizi sonucunda ortaya çıkacak Mağusa’nın gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte bir okulda isminin yaşatılmasını daha çok arzu ederim. Bu benim kendi görüşüm.” dedi.

Mağusa’daki mevcut okulların durumuna dikkat çeken Çolakoğlu, “Mağusa’daki okulların hepsini tek tek gezdim. Bütün okullarımız şu anda şantiye alanı niteliğindedir. Bugün NKL’ye gittiğinizde 400 kişilik yapılmış, Yompaş Lisesi’ne şu anda binden fazla öğrenci tıkış tıkış duruyor. İster baraka deyin ister prefabrik. Hiçbiri okul niteliğinde değil. Okullarımız artık okul tütmüyor.” ifadelerini kullandı.