Güneydeki cezaevinde fenalaşan mahkum, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 45 yaşındaki bir mahkumun, Kıbrıs’ın güneyindeki Merkezi Cezaevi’nde fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, şahsın cumartesi günü baygınlık geçirmesi üzerine ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığını yazdı.

Haberde, şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.