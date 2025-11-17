Güneyde ölümlü trafik kazalarında rekor
Kıbrıs’ın güneyinde ölümlü trafik kazalarında bu yıl rekor yaşandığı bildirildi.
Fileleftheros Kıbrıs Rum Polisi Trafik Şubesi'nin verilerine dayandırdığı haberinde, 2024’te ölümlü kaza sayısı 36, can kaybı 41 iken bu yıl meydana gelen 40 ölümlü kazda 40 kişinin can verdiğini yazdı.
Haberde, yıl sonuna kadar can kaybının 2024’teki rakamı aşacağı değerlendirmesine de yer verildi.
