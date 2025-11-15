"Erdoğan iki devletli çözümde ısrar ederse yakınlaşma olmaz"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, adada çözüm sağlanması için Almanya Başbakanı Friedrich Merz'ten yardım istedi.

"Onur duydum" diyerek bu rolü üstlenmeye hazır olduklarını söyleyen Merz, Hristodulidis ile somut bir öneriyi ele aldıklarını ve önümüzdeki haftalarda ilk adımların atılabileceğini belirtti.

İki lider Berlin'deki görüşmenin ardından düzenledikleri basın toplantısında, AB-Türkiye ilişkileri, Kıbrıs sorunun çözümü ve "Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye tarafından baypas edildiği" iddialarına dair açıklamalarda bulundular.

AB'nin karşı karşıya bulunduğu zorlukları, atılması gereken adımları ele aldıklarını söyleyen Merz, mutabık oldukları öncelikleri sıralarken AB-Türkiye ilişkilerine de vurgu yaptı.

"Ben jeopolitik durum nedeniyle Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım" diyen Merz, 30 Ekim'de Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında Hristodulidis'i bilgilendirdiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, "Ayrıca Cumhurbaşkanı Hristodulidis ile AB ve Türkiye arasındaki yakınlaşmada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak başka fırsatları da görüştüm" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hassasiyetlerinin ve menfaatlerinin farkında olduğunu dile getiren Merz, "Ama aynı zamanda AB Dönem Başkanlığı için benimsedikleri çok yapıcı tutumu da biliyorum ve bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, 1 Ocak 2026'da AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanıyor.

"Hristodulidis yardım istedi"

Almanya Başbakanı, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in görüşme sırasında Kıbrıs'ta çözüm sağlanması konusunda kendisinden yardım istediğini ve somut bir öneriyi de ele aldıklarını kaydetti.

"Bundan onur duydum" diyen Merz, Almanya olarak bu rolü üstlenmeye hazır olduklarını ve önümüzdeki haftalarda ilk adımları atmayı hedeflediklerini söyledi.

Merz, "Sayın cumhurbaşkanı adanın bölünmüşlüğünü adım adım aşmak için benden destek istedi. Türkiye ile iyi ilişkilerimiz yoluyla bu yolda ilk adımların atılması için yardım istedi" dedi ve ekledi:

"Bunun nasıl olabileceğine ilişkin farklı seçenekleri görüştük. Kıbrıs'ın dönem başkanlığı sırasında adım atabileceğimiz çok somut bir öneriyi de ilgiyle dinledim. Alman hükümeti olarak bu sürece aktif olarak katılma irademizi beyan ettim."

'AB sürecinin koşulu Kopenhag kriterleri'

Basın toplantısında Türkiye'yi önemli bir NATO müttefiki olarak nitelendiren ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasındaki katkısını öven Merz, AB-Türkiye yakınlaşmasında asıl belirleyici olan koşulun "Kopenhag kriterlerine uyum" olduğunu vurguladı.

Başbakan Merz, "Eğer Türkiye AB'ye daha çok yakınlaşmak istiyorsa bu Kopenhag kriterlerine bağlı. Kopenhag kriterleri de demokrasi ve hukuk devleti bağlamında çok net. Türkiye ile bu konuları da görüşüyoruz" dedi.

"Erdoğan iki devletli çözümde ısrar ederse yakınlaşma olmaz"

Hristodulidis ise Kıbrıs ile ilgili rol üstlenmeyi kabul eden Merz'e teşekkür etti.

Hristodulidis, AB'nin Kıbrıs'ın tüm halkı, Türkiye ve Türkiye-AB ilişkileri lehine olacak şekilde kullanabileceği "araçları ve teşvikleri" Merz ile ele aldıklarını açıkladı.

"Bu büyük girişimde Almanya çok önemli bir rol üstlenecek ve karşılıklı yarar sağlayan bir duruma ulaşacağız" dedi.

Hristodulidis'e basın toplantısında bir gazeteci, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da yaptığı "Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz" şeklindeki açıklaması soruldu.

Hristodulidis, Erdoğan'ın iki devletli çözüm ısrarını sürdürmesi halinde AB-Türkiye ilişkilerinde yakınlaşma olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin AB'nin ortak savunma projelerinin desteklenmesi için oluşturduğu Avrupa İçin Güvenlik Eylemi'ne (SAFE) katılımı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Hristodulidis, AB üyesi olmayan üçüncü bir ülkenin SAFE'e katılmak için savunma ve güvenlik konusunda AB ile ikili bir anlaşma imzalaması gerektiğini hatırlattı.

"Şu anda Türkiye, AB ile bu konuda bir uzlaşı sağlamış değil" dedi.