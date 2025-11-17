“İlahiyat müfredatında yalan ile iş tutmanın günah olduğunu mu öğreteceksiniz?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Meclis kürsüsünden Mağusa İlahiyat Koleji protokolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

CTP Milletvekili Barçın, protokolde ilahiyat müfredatı ile eğitim-öğretim yapılacağı yönünde bir maddenin yer aldığına işaret etti; “Müfredatın dışına çıkılması durumunda ise okul binasının HİSAB’ın kullanımına verileceği belirtiliyor. Müfredatın dışına çıkma hakkını tanıyan bir madde söz konusu.” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na bazı sorular yönelten Barçın, “İlahiyat müfredatında ne öğreteceksiniz? Yalan ile iş tutmanın günah olduğunu mu öğreteceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Barçın, Din İşleri Dairesi’nde Başkan Yardımcılığı kadrosuna Savcılık görüşüne rağmen, Anayasa’ya aykırı biçimde seçim yasaklarından bir gün önce atama yapıldığına dikkat çekerek, “Sizin atamalarınızla bu kişi maaş çekecek. Bu maaş helal mi yoksa haram mı?” diye sordu.

Bu ülkenin ilahiyat kolejinden çok ahlaklı, iyi eğitimli ve yasalara bağlı insanlara ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Barçın, “Bu da ilahiyat müfredatı veya başka şeylerle olacak bir iş değil. Bile isteye bu ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar.” açıklamasında bulundu.