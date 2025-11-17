KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, “Hanehalkı İşgücü Anketi 2025 Yılı I. Çeyrek ” sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre, 2025 yılında KKTC genelinde işsizlik oranı yüzde 4,5, istihdam oranı 49,5 oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 37,3’ünü kadınlar, yüzde 60,2’sini erkekler oluşturdu.

İşsizlik oranı yüzde 4,5, istihdam oranı yüzde 49,5

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Besimler yaptığı yazılı açıklamada, anket sonuçlarına göre, KKTC genelinde toplam istihdamın 183 bin 738 kişi, işsiz sayısının ise 8 bin 569 kişi olduğunu, buna göre işsizlik oranının ilk çeyrekte yüzde 4,5 olarak hesaplandığını söyledi.

İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 3,4, kadınlarda ise yüzde 6,4 olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 12,7 oldu. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,1 iken, bu oran kadınlarda yüzde 19,8…

KKTC genelinde istihdam oranı ise yüzde 49,5 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin yüzde 37,3’ünü kadınlar, yüzde 602’sini erkekler oluşturdu.

İş gücüne katılma oranı

İş gücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı, KKTC genelinde yüzde 51,8 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 62,3 iken bu oran kadınlarda 39,8 olarak hesaplandı.

Sektörlere göre istihdam

2025 yılı 1. Çeyrek sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi.

Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 4,1, sanayi sektörünün payı yüzde 9,0, inşaat sektörünün payı yüzde 8,1 ve hizmetler sektörünün payı da yüzde 78,8 oldu. KKTC genelinde 7 bin 617 kişi ise tarım sektöründe istihdam edildi.

İstihdam edilenlerin eğitim durumu

Anket sonuçlarında, KKTC genelinde istihdam edilenlerin yüzde 34’ünü lise altı eğitim alanlar ile hiç eğitim almayanların oluşturduğu belirlendi.

İstihdam edilenlerin yüzde 29’unu lise, yüzde 4’ünü mesleki ve teknik lise, yüzde 3’ünü 2 veya 3 yıllık yüksekokul, yüzde 26’sını 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, yüzde 1’ini 5 veya 6 yıllık fakülte ve yüzde 3’ünü de yüksek lisans ve doktora mezunları oluşturdu.

İş gücüne dahil olmayan nüfus

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 48,2’si, (179 bin 85 kişi) iş gücüne dahil olmayanları oluşturdu.

İş gücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde yüzde 31,4 ile eğitimine devam edenler iş gücüne dahil olmayan nüfus içinde en büyük paya sahip.

Bunu; yüzde 24,9 ile emekliler, yüzde 24,6 ile ev işleri ile uğraşanlar ve yüzde 8,1 ile çalışamaz halde olanlar takip etti.

Atıl işgücü oranı yüzde 6,1 oldu

2025 yılı I. Çeyreğinde zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel i şgücü ve işsizlerden oluşan “atıl iş gücü” oranı yüzde 6,1 olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 5,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 5,3 olarak tahmin edildi.