“Maddelerle alakalı Anayasa’ya aykırılık söz konusu”

Genel Kurul gündemindeki “Mağusa’ya ilahiyat koleji yapımı projesi” üzerine Meclis kürsüsünde konuşan Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Protokolün hem siyasi hem de hukuki boyutu sıkıntılı” dedi.

Toplumda huzursuzluk yaratıldığını belirten Özdenefe, “Bu giderayak hükümet gidene kadar bu topluma hala daha büyük zararlar vermek için elinden geleni ardına koymuyor.” dedi.

Özdenefe, hükümetin halkın ihtiyaçlarını duymadığını vurgulayarak, “Bu hükümet halkına sırtını dönmüş ve halkın ihtiyaçlarını duymayan bir hükümet var. Toplumun hassas noktaları, inanan inanmayan bu toplumda her türlü şekilde huzur içinde yaşayan insanların huzurunu kaçırdınız.” ifadelerini kullandı. Hükümetin görev yapamaz hale geldiğini söyleyen Özdenefe, “Hükümet etmeyi unuttunuz, yasa yapmayı da bilmiyorsunuz. Her şeyi peşkeş çektiler. Dönüm dönüm toprakları verdiler. Devletin kurumlarını çalışmaz, iş yapmaz hale getirdiler. Bu halka ne ihale yapabiliyorsunuz ne hizmet verebiliyorsunuz. Sizin yaptıklarınıza artık toplumun karnı toktur.” diye konuştu.

Tasarının Anayasa’ya aykırılık taşıdığını belirten Özdenefe, “Bu maddelerle alakalı ciddi şekilde Anayasa’ya aykırılık söz konusu. İç tüzüğümüz açıktır. Cumhuriyet Meclisi serbest icraat alanı değildir. Cumhuriyet Meclisi, Anayasa’nın verdiği yasama görevini yerine getirir, bunu da İç Tüzüğe göre yapar. Komite, eğer Anayasa’ya aykırılıkla ilgili bir şüphe duyarsa hukuki görüş alma zorunluluğu getirir. Bunlar kesinlikle yapılmadı.” dedi.

Özdenefe, protokolün hem siyasi boyutunun hem de hukuki boyutunun sıkıntılı olduğunu vurguladı.