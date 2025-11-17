“Son derece bilinçli bir şekilde toplum mühendisliği yapılıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Mağusa’ya açılması planlanan ilahiyat kolejiyle ilgili Meclis kürsüsünden önemli açıklamalarda bulundu.

CTP Milletvekili Talat, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun büyük bir sosyal mühendislik projesinin bu aşamadaki bir imzacısı niteliğinde olduğuna dikkat çekti; “Atanmış Ünal Üstel hükümetinin bir bakanı olan Nazım Çavuşoğlu’nun içinde bulunduğu durum üzücüdür.” dedi.

Hala Sulan İlahiyat Koleji’nde görev yapan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın değil Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliği’nin kontrolünde olduğuna vurgu yapan Talat, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yeni ilahiyat kolejiyle ilgili protokoldeki maddelerin nelere yol açabileceğiyle ilgili bir tasavvur oluşturmaya gerek yok. Çünkü bunun yaşanması da var. Hala Sultan’daki öğretmenler, kendilerini Eğitim Müşavirliği öğretmenleri olarak tanımlıyorlar. Aynı insanlar, Eğitim Bakanlığı’nın kontrol ve yetkisi altında görev yapan öğretmenleri de bakanlık veya sendika öğretmenleri olarak tanımlıyor.”

Talat, son derece bilinçli bir şekilde toplum mühendisliği yapıldığını belirterek, “Devlet kamusal eğitimden çekilirse özellikle dezavantajlı kesimler ve yoksul sınıflar, düzgün eğitim alma hakkından mahrum kalırlar.” İfadelerini kullandı.

Yeni ilahiyat kolejinin yapılacağı Mağusa’da mevcut faaliyet gösteren hemen hemen bütün okulların inşaat halinde olduğunu hatırlan Talat, “Bunlardan biri de Namık Kemal Lisesi’dir. Bu okul, İngiliz sömürge döneminde Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin baş tacıdır. Maalesef şu anda kullanılamıyor.” diye konuştu.

Talat, “Bu okulda güya inşaat başlatıldı. Aylardır tek bir kazma vurulmamış halde bekliyor. Bu durum, hükümetin eğitimden kamusal anlamda çekilişinin en önemli göstergesidir.” açıklamasında bulundu.