Piyanist Kasimov ile öğrencileri Bilen ve Akbatu’dan New York’ta başarı
Piyanist Rauf Kasimov ile öğrencileri İrem Bilen ve Burcu Akbatu, New York’ta düzenlenen “Florida Keys” Müzik Yarışması’na katıldı.
Kasimov'un orkestra şefliği yaptı Carnegie Hall’daki gala konserinde Bilen ile Akbatu kendi kategorilerinde birincilik ödüllerine layık görüldü.
Etiketler : İrem Bilen, Burcu Akbatu