“Piskot ve Rüzgar ile Parkta Bir Gece” buluşmasına hazır mısınız?

Çocuklar için rengârenk, müzikli, kahkahası bol, kalplere dokunan hikayesiyle “Piskot ve Rüzgar ile Parkta Bir Gece” adlı kukla tiyatrosu 15 Kasım Cumartesi günü Rüstem Kitabevi- Çok Amaçlı Sahne’de prömiyerini yapıyor.

Şaziye Konaç’ın yazıp yönettiği, Ayda Canova ve Erdoğan Kavaz’ın oynadığı Haruki Yapımı oyun 11:00 ve 12.30 seanslarıyla küçük misafirleriyle buluşacak.

7 yaşındaki Rüzgar, bir gece çadırını alıp parka gidiyor ve orada karşısına rap yapan, muz seven, beyaz tüylü, çok konuşkan bir köpek Piskot çıkıyor. Bu ikili; dostluğu, paylaşmayı, korkularla baş etmeyi, kardeşliği, yanlış anlamaları ve barışmayı birlikte keşfettikleri sıcacık bir maceraya çıkıyor.

Müzikler, kahkahalar, duygular, oyunlar ve bol bol macera dolu bu hikâye ailece de izlenebilecek, çocukların kalbine dokunacak hikayesiyle Cumartesi prömiyerini yapacak. Rezervasyon için ekibe 0533 864 7390 numaralı telefondan ulaşabilir veya 0555 566 01 84 whatsapp hattına mesaj atılabilir