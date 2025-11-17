Alexei Volodin’in sihirli parmakları Bellapais Manastırı’nda piyanoya dokundu ve festivalde unutulmaz bir gece yaşandı

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 23. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, dünyanın önemli piyanistlerinden Alexei Volodin’in Bellapais Manastırı'nda verdiği benzersiz konseriyle sona erdi. Yaşamını ve müzik kariyerini Madrit'te sürdüren Rus piyano ekolünün günümüzdeki en önemli temsilcilerinden, etkileyici tonu ve teknik dehasıyla dünyanın en ünlü piyano vitüözleri arasında ilk sıralarda gösterilen piyanist Alexei Volodin’in Schubert, Liszt ve Chopin'in seçkin yapıtlarını yorumladığı 23. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin kapanış konseri sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.



Volodin büyük alkışlar arasında iki kez bis yaptı

Dünyanın en prestijli salonlarındaki resitalleri ve en büyük orkestralarıyla verdiği konserler ile büyük hayranlık uyandıran piyanist Alexei Volodin, 16 Kasım Pazar akşamı 20.30' da Bellapais Manastırı'nda verdiği konser ile herkesi büyülerken yüksek alkışlara iki kez bis yaparak cevap verdi. Konser sonrası hayranları ile de bol bol fotoğraf çektiren sanatçı mütevazi tavrı ile de beğeni topladı.



Kalgay ve Festival ekibi bir kez daha en iyileri müzikseverlerle buluşturmanın gururunu yaşadı

23 Eylül’de "Oytun Ersan & Blue Deja Vu" Konseri ile açılan 10 konserlik programıyla yine unutulmaz konserlere sahne olan festival, Halil Kalgay direktörlüğündeki gönüllü ekibin üstün çabalarıyla Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin organizasyonunda 23 yıldır klasik müzikseverlere dünyanın ve ülkemizin en prestijli sanatçı ve topluluklarını çoğunlukla Bellapais’in büyüleyici ortamında izleme imkanı sağlamayı, ülkemizde klasik müziğin odak noktası olmayı, adanın Kuzey ve Güneyinden Kıbrıslılarla adamızda yaşamını sürdüren yabancı sanatsever kitleleri da bir araya getirmeyi ve ülkemizdeki sanat festivalleri tarihine adını 23.kez gururla yazdırmayı başardı.