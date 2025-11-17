Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Meclis’in gündemine gelen Mağusa İlahiyat Koleji’ne ilişkin protokolle ilgili konuştu.

CTP Milletvekili Sami Özuslu:

"Hükümet ‘anlamama’ tutumunu sürdürmeye devam ediyor"

Meclis kürsüsünden açıklama yapan CTP Milletvekili Özuslu, hükümetin ‘anlamama’ tutumunu sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Özuslu, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde sandıkta verilen mesaj doğru okunsaydı, hükümet istifa ederdi ve erken seçimin önü açılırdı. Seçimlerde, laikten uzaklaşıp toplumu hamuruna uygun olmayan bir şekle büründürme çabanız geri tepti.” dedi.

Ülkede yaşanan sorunlara karşı duyarsız bir hükümet olduğunu belirten Özuslu, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ciddi ekonomik sıkıntılar var. Geçinemeyen insanlar ve aileler var. Memleketin güvenliği gittikçe insanlarımızı tedirgin eder noktaya geldi. İnsanlarımız ilaca erişemiyor. En temel hak olan sağlıklı yaşam hakkı bile gasbediliyor. Hükümet, bu sıkıntılarla ilgileneceği yerde sürekli Türkiye ile protokoller imzalayıp, hukuku ayaklar altına alarak ve parlamentoyu devre dışı bırakarak, Anayasa ve yasaları çiğniyor. Bir de imza atıldıktan sonra onay almaya çalışıyorlar.”

Özuslu, ilahiyat kolejiyle ilgili protokole işaret ederek, “Eğitim Bakanlığı, bu protokole göre bayındırlık ve bürokrasi işlerini üstlendi.” İfadelerini kulandı.

“Ülkede her şey yolunda olsaydı üç parti toplanıp yüzde 35 oy almazdı” diyen Özuslu, hükümetin gidici olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Tek yetkili Eğitim Bakanlığı”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yerinden söz alarak kısa bir açıklama yaptı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki müfredatın Mağusa’ya yapılacak olan ilahiyat kolejinde de uygulanacağını kaydeden Çavuşoğlu, “Eğitim Bakanlığı’nın Hala Sultan İlahiyat Koleji’yle olan ilişkisi bu okulda da aynı olacak. Bağışçı konumundaki kişilerin ve kurumların okulun yapımından sonra bir yetkisi olmayacak.” dedi.

Tek yetkilinin Eğitim Bakanlığı olduğunu öne süren Çavuşoğlu, “Bağışçı, ilahiyat koleji müfredatından çıkılırsa hak bana geçer diyor. Protokolün özü de budur. Olmayan bir şeyin çıkarımında bulunmayın.” İfadelerini kullandı.

Nazım Çavuşoğlu’nun ardından söz alan CTP Milletvekili ve Parti Sözcüsü Asım Akansoy, konuyla ilgili protokoldeki ilgili maddeyi okudu.